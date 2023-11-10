شاهد بالفيديو.. سيدة “دعامية” تغني لقائد الدعم السريع من داخل إحدى المنازل بالخرطوم: (الله فوق بضاري ليا حميدتي الفريق سلموا عليا) وساخرون: (كدي في الأول أطلعي من البيت ورجعي لصاحبة البيت تلفونها)





عرضت سيدة مساندة لقوات الدعم السريع نفسها لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت السيدة من داخل إحدى المنازل بالخرطوم حسبما أكد المتابعون وهي تغني لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

ورددت السيدة التي سخر منها المئات (الله فوق بضاري ليا حميدتي الفريق سلموا عليا), جمهور مواقع التواصل علق بسخرية كبيرة على المقطع وكتب أحدهم (كدي في الأول أطلعي من البيت ورجعي لصاحبة البيت تلفونها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين