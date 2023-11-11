هاتريك من بنزيما ورابع من كورنادو تعيد اتحاد جدة للانتصارات





قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريق الاتحاد لاستعادة نغمة الانتصارات، بفوز عريض على ضيفه أبها (4-2) مساء اليوم بملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة 13 بدوري روشن للمحترفين.

وجاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم بنزيما (هاتريك) في الدقائق (38 و67 و69)، والبرازيلي كورنادو (54)، بينما سجل ثنائية أبها إيكامبي (51)، وفهد الجميعة (85).بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 24 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد أبها عند 13 نقطة بالمركز الثالث عشر.

كووورة