ميتروفيتش وكنو يخطفان انتصارا مثيرا للهلال أمام التعاون في الدوري السعودي





انتزع الهلال فوزا صعبا أمام ضيفه التعاون (2-0)، مساء الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة ال13 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للصربي ألكسندر ميتروفيتش والسعودي محمد كنو، حيث أحرز الثنائي هدفي الفوز بالدقيقتين (81 و90+9).

وبذلك الفوز، يعزز الهلال صدارته للدوري السعودي برصيد 35 نقطة، في حين توقف التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.

كووورة