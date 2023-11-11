رياضية
إيران تعاقب البرازيل في مونديال الناشئين
فجر منتخب إيران، مفاجأة مدوية، بالفوز 3-2 على نظيره البرازيلي، السبت، في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في إندونيسيا.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، اكتسح منتخب إنجلترا، نظيره منتخب كاليدونيا الجديدة بنتيجة 10-0.
وعلى ستاد جاكرتا الدولي، تقدم منتخب البرازيل بهدفين حملا توقيع ريان في الدقيقة 28، وأبوالفضل زماني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47.لكن المنتخب الإيراني انتفض وسجل 3 أهداف متتالية عن طريق يعقوب باراج في الدقيقة 54، وكسرى طاهري في الدقيقة 69، وإسماعيل غوليزاده في الدقيقة 73.
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