السنغال تقهر الأرجنتين في مونديال الناشئين

اقتنص المنتخب السنغالي فوزا مثيرا من نظيره الأرجنتيني (2-1) السبت في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الرابعة من كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في إندونيسيا.

وعلى استاد جالاك هاروبات سوريانج، تقمص عمارة ضيوف دور البطولة وتقدم بهدفين للسنغال في الدقيقتين 6 و38، ثم رد أوجستين روبرتو بهدف للأرجنتين في الثواني الأخيرة للمباراة.

وفي مباراة ثانية بالمجموعة ذاتها، فاز المنتخب الياباني على نظيره البولندي (1-0).

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