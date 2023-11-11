وولفرهامبتون يصعق توتنهام في الوقت القاتل بهدفين لهدف





قلب وولفرهامبتون، الطاولة على ضيفه توتنهام، عندما حول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، اليوم السبت، في افتتاح الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وكان توتنهام في طريقه إلى استعادة توازنه عقب الخسارة 1-4 أمام تشيلسي، عندما أنهى الوقت الأصلي أمام وولفرهامبتون متقدما بهدف برينان جونسون.

لكن وولفرهامبتون سجل هدفين في الوقت بدل الضائع عبر بابلو سارابيا (90+1) وماريو ليمينا (90+7).ويدين وولفرهامبتون بفوزه إلى سارابيا، الذي أدرك التعادل بعد 4 دقائق من دخوله مكان جواو جوميز، ثم صنع تمريرة هدف الفوز بعد 6 دقائق.

وحقق وولفرهامبتون، فوزه الرابع هذا الموسم، والأول بعد تعادل وخسارة، ورفع رصيده إلى 15 نقطة وصعد للمركز 12.في المقابل، مني توتنهام بخسارته الثانية تواليا وتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني.

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