جيرونا يواصل المفاجأة في الدوري الاسباني بفوز جديد





عزز جيرونا، صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه 2-1 على مضيفه رايو فاليكانو، السبت، ضمن منافسات الجولة 13.

ورفع جيرونا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يلعب في وقت لاحق مع فالنسيا.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 18 نقطة في المركز التاسع.وتقدم رايو فاليكانو في الدقيقة الخامسة عن طريق ألفارو جارسيا، قبل أن يدرك جيرونا، التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أرتيم دوفبيك.

وفي الدقيقة 65، سجل سافيو، الهدف الثاني لصالح جيرونا.

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