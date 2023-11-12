شاهد بالفيديو.. قصة زوجة سودانية تعاملت مع زوجها بذكاء شديد وأجبرته بحيلة ماكرة على تطليق نسائه الجدد والاستقرار معها وتحفيزها بكمية كبيرة من الأطقم الذهبية





سردت الناشطة السودانية المعروفة مدام كوثر, والمشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان باسم “ماما كوكي”, قصة وجدت اهتمام المتابعين والمتابعات.

وبحسب رصد محرر موقع النيلين فقد حكت الناشطة كوثر, قصة سيدة سودانية تزوج عليها زوجها مرتين ولكن نجحت وبحيلة ذكية في إجباره على العودة لها.

وقالت كوكي أن الزوج لم تبدي أي اعتراض على زواج زوجها عليها في مناسبتين, حيث وافقت لكنها اشترطت على زوجها أن يغير لها أثاث المنزل وأن يشتري لها طقم من الذهب.

وبالفعل استجاب الرجل لطلبها وتزوج بإمراة أخرى, وبعد فترة أعلن زوجها رغبته في الزواج للمرة الثالثة ووافقت أيضاً دون اعتراض بل وشجعته على خطوته.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكدت مدام كوكي, أن الرجل بعد فترة قام بتطليق الزوجة الثانية, وبعدها قام بالانفصال عن الزوجة الجديدة بفضل التعامل الطيب لزوجته الأولى معه.

حيث تحرص الزوجة الذكية على إسعاده عبر التواصل معه باستمرار وتحفيز الأطفال على التحدث لمسافات طويلة مع والدهم, ليقوم بعد ذلك بالانفصال عن الزوجة الجديدة التي رفضت تواصله مع أبنائه, ليعود لزوجته وأطفاله ويستقر معهم بفضل ذكاء الأم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين