شاهد بالفيديو.. على أنغام “جوبا مالك عليا” المطربة هدى عربي تحيي حفل زواج أسطوري بدولة جنوب السودان وتحصل على نقطة بالدولار وساخرون: (الفنانة أقصر زول في الصالة)





أحيت الفنانة السودانية الشهيرة وسلطان الطرب السوداني هدى عربي, قبل يومين حفل زواج أسطوري بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت هدى عربي, في حفل أثرياء جنوب السودان بأغنية (جوبا مالك عليا) التي تفاعل معها الحاضرون.

وحصلت المطربة الشهيرة وفقاً لما أظهر المقطع المتداول على أموال النقطة بالعملة الصعبة “الدولار”, جمهور مواقع التواصل بعد مشاهدته المقطع أطلق عدد من التعليقات الساخرة أبرزها تعليق من متابع قال فيه: (الفنانة أقصر زول في الصالة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين