الأمم المتحدة: أكثر من 800 سوداني لقوا مصرعهم في هجوم على بلدة بدارفور





قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وأطباء سودانيون، إن مقاتلين من قوة شبه عسكرية والميليشيات العربية المتحالفة معهم اجتاحوا بلدة في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص.

جاء الهجوم الذي استمر لعدة أيام في أردمتا بولاية غرب دارفور بعد أن استولت قوات الدعم السريع شبه النظامية على قاعدة عسكرية هناك في 4 نوفمبر الحالي.

وقال صلاح تور، رئيس نقابة الأطباء السودانيين في غرب دارفور، إن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها اجتاحت البلدة، ما أدى إلى مقتل بعض غير العرب داخل منازلهم وإحراق مراكز إيواء النازحين.

وقال وليام سبيندلر، المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين في جنيف: “تلقينا هذه التقارير من الوافدين الجدد إلى تشاد. هؤلاء لاجئون فروا من دارفور ويتحدثون عن ميليشيا مسلحة تنتقل من منزل إلى منزل وتقتل الرجال والصبيان”.

وأضاف “ورد أن عمليات القتل هذه حدثت في الأيام القليلة الماضية”.

تقع أردمتا على بعد بضعة كيلومترات إلى شمال مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

وكانت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية شنت هجمات على الجنينة، بما في ذلك هجوم كبير، في يونيو الماضي، أدى إلى دفع المزيد من السكان غير العرب إلى تشاد ومناطق أخرى في السودان.

أسوشيتد برس