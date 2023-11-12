إجراءات لحماية مجرى النيل في مصر





أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر أنها تتخذ إجراءات لتنفيذ عدد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل، وحمايته من النحر، إلى جانب تطوير الواجهات النيلية.

وأصافت الوزارة أنها تعمل في الوقت ذاته على مواجهة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلومتر، مشددة على أنه لا تهاون مع أي تعديات على نهر النيل، وأنها تتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لحماية النيل من أية تعديات.

وقالت الوزارة إن د.هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تلقى تقريراً بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل، من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه.

وصرح د.سويلم بأن المشروعات التي تقوم بها الوزارة لحماية نهر النيل تشمل تطهير النهر من الحشائش وورد النيل إلى جانب تكريك مجرى النهر، ومواجهة التعديات على المجرى المائي، من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقي والغربي.

صحيفة الخليج