ليفربول يستعرض عضلاته بثلاثية أمام برينتفورد





سجل ليفربول فوزا مستحقا على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح (39 و62) وديوجو جوتا (74) أهداف اللقاء، ليصبح رصيد الريدز 27 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب “أنفيلد”، جاءت بداية ليفربول للمباراة سريعة، حيث تقدم الهولندي كودي جاكبو بالكرة، قبل أن يطلق تسديدة من بعيد، أنقذها الحارس فليكن بالدقيقة الرابعة.وبعدها بدقيقة واحدة، ارتبك دفاع ليفربول في محاولته لإبعاد كرة طويلة، لتصل إلى مدافع برينتفورد إيثان بينوك الذي سدد بعيدا عن المرمى.

وحصل صلاح على الكرة في الجناح الأيمن، قبل أن يمرر إلى نونيز الذي سدد كرة تمكن فليكن من إنقاذها في الدقيقة السادسة عشرة.

وارتكب ظهير ليفربو ترينت ألكسندر أرنولد خطأ في إبعاد الكرة، لتصل إلى مبويمو الذي سدد فوق مرمى ليفربول في الدقيقة الثامنة عشرة.وسجل ليفربول هدفا في الدقيقة 20، تم إلغاؤه بسبب تسلل طفيف على صاحبه داروين نونيز، إثر متابعته لتسديدة من زميله دومينيك سوبوسلاي.

ومرة أخرى، تدخلت تقنية الفار لإلغاء هدف ثان أحرزه نونيز، لوجود تسلل لحظة تمرير الكرة له من قبل جويل ماتيب في الدقيقة 28.

وأضاع برينتفورد فرصة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 32، عندما مرر ينسن الكرة إلى مبويمو الذي واجه الحارس أليسون بيكر، لكن الأخير أغلق الزاوية أمامه وأنقذ محاولته.

وافتتح ليفربول التسجيل أخير في الدقيقة 39، عندما مرر نونيز الكرة بلمسة واحدة أنيقة إلى صلاح الذي تقدم بها في يمين منطقة الجزاء، قبل أن يسددها زاحفة في المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، جرب نونيز حظه بتسديدة بعيدة المدة، أبعدها فليكن بيديه، وبعدها بلحظات وصلت تمريرة أرنولد إلى صلاح الذي خانته اللمسة الأولى ليسدد في الثانية فوق المرمى.وهدأ الإيقاع قليلا في الدقائق العشر الأخيرة، وجرب البديل هارفي إليوت حظه بتسديدة من بعيد، أبعد الحارس خطرها في الدقيقة 88.

كووورة