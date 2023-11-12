رقم غير مسبوق لمحمد صلاح مع ليفربول





سجّل النجم المصري محمد صلاح هدفين، قاد من خلالهما فريقه ليفربول إلى التغلّب على نظيره برينتفورد بنتيجة 0/3، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

جاء هدف صلاح في الدقيقة 39، بعد أن تلقى تمريرة ذكية من زميله الأوروجوياني داروين نونيز، ليضع الكرة في الشباك، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الشوط الثاني من صناعة تسيميكاس.

وبعد هدفيه في شباك برينتفورد، بات صلاح (31 عاماً)، أول لاعب على مر التاريخ يسجّل في أول 6 مباريات لفريق «الريدز» على أرض ملعبه «أنفيلد» في مسابقة البريميرليغ، وفقاً لشبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصاءات الرياضية.

وأضافت الشبكة: «جميع الأهداف السبعة التي صنعها نونيز في الدوري الإنجليزي الممتاز أحرزها صلاح».

وتابعت: «بات نونيز ثالث لاعب تذهب جميع الأهداف السبعة الأولى التي صنعها لزميل واحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وسبق نونيز في هذا الشأن الثنائي كيفن كامبل الذي سُجلت أول 10 أهداف صنعها عبر إيان رايت، وتروي ديني الذي اهتزت شباك المنافسين بأول 7 أهداف صنعها عن طريق أوديون إيجالو.

وانضم صلاح إلى لاعبين اثنين آخرين سجّلا أهدافاً، أو قدّما تمريرات حاسمة، بملعب فريقه في 15 مباراة، أو أكثر على التوالي بالدوري.

واللاعبان الآخران هما ألان شيرر (18 مباراة، و15 مباراة في مناسبة أخرى)، وتييري هنري (17 مباراة).

صحيفة الخليج