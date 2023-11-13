عاجل.. وفاة الفنان السوداني الكبير محمد الأمين





غيب الموت في الساعات الأولى من يوم الأثنين الفنان السوداني الكبير محمد الامين عن عمر ناهز ال 80 عاما وذلك بإحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد نعت سفارة السودان في واشنطن، محمد الامين لبى نداء ربه مساء الاحد الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣م بالولايات المتحدة الأمريكية.

الفنان محمد الأمين والملقب بالباشكاتب، وإسمه بالكامل محمد الأمين حمد النيل، هو موسيقار ومغنٍ سوداني ولد في 20 شباط/فبراير عام 1943، وأحد أهم أعمدة الفن السوداني المعاصر، وقد ساهم في تطوير الموسيقى السودانية ونشرها خارج السودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ترعرع الفنان الذي يلقبه جمهوره بود الأمين في مدينة ودمدني بولاية الجزيرة، وقد أحب الموسيقى بسبب خاله الأستاذ بله يوسف الأزيرق، عندها تعلم العزف على آلة المزمار، وآلة العود في عمر الـ12 عاماً.

درس في مدارس ودمدني، وتتلمذ على يد الأستاذ محمد فضل، المحب للموسيقى ويجيد العزف على العود، وقد علّمه كيفية العزف إلا أنه لم يكمل مسيرته في العزف.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين