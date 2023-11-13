بالصور.. ليفاندوفسكي يصفي الأجواء مع يامال





حرص البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، على تصفية الأجواء مع زميله الشاب لامين يامال.وكان ليفاندوفسكي رفض مصافحة يامال، بسبب قرار الأخير بأن يسدد إحدى الكرات على المرمى، بدلا من أن يمررها.

واقترب يامال من المهاجم البولندي عقب اللعبة ومد له يده للحظات، لكن ليفا رفض الرد على تحيته، في مشهد مثير للجدل.ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، انتشرت بعض الصور لليفا أثناء رفض مصافحة يامال، كما أنه بعد دقيقتين من هذه الواقعة، قدم انتقادا حادا للاعب الشاب لعدم تمرير الكرة بشكل صحيح.

وأشارت إلى أن المصور الخاص بالصحيفة ظل يتابع العلاقة بين ليفاندوفسكي ولامين يامال في الدقائق التالية والتقط صورا مختلفة.

وكشفت الصور الخاصة بالصحيفة أن عقب المشادة ورفض المصافحة، وتحديدا في الدقيقة 78 عندما سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني من ركلة جزاء، فإنه دعا اللاعب الشاب للتحدث معه.

وأوضحت أن ليفاندوفسكي ويامال سارا معا نحو وسط الملعب لاستئناف اللعب، وظلا يتحاوران بلغة مريحة وودية، دون توتر أو مشاحنات لتصفية الأجواء عقب اللقطات الجدلية.

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