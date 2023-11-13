أوسيمين: الهلال كان يرفع عرضه المالي كلما رفضت





تحدث النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، عن كواليس رفضه لعرض الهلال السعودي في الصيف الماضي.وقال أوسيمين، في تصريحات للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: “عرض الهلال السعودي كان جنونيا.. كلما قلت لا، كلما رفعوا عرضهم المالي.. وتكرر الأمر عدة مرات”.

وأضاف: “كان الأمر حقا مدهشا.. هذا العرض كان سيغير حياتي، كما أنهم لم يستسلموا أبدا!.. لكنني قلت لهم: لا يا رفاق.. سأبقى في نابولي”.وبخصوص البريميرليج، قال: “ليس لدي فريق مفضل في الدوري الإنجليزي، لكن لدي قميصين لفريقين إنجليزيين.. تشيلسي ومانشستر يونايتد”.

وواصل: “العديد من أصدقائي من مشجعي تشيلسي، والقليل منهم يدعم مانشستر يونايتد.. البريميرليج هو الدوري الأكثر تقديرا من قبل كل لاعب إفريقي.. إنه دوري رائع”.

واختتم أوسيمين: “يجب أن أكون صادقا.. لم أفكر أبدا في الرحيل خلال الصيف الماضي، لأن نابولي أراد الاحتفاظ بي.. لكن عندما جاء العرض السعودي، كان ضخما ومن الصعب رفضه، إلا أنني تحدثت مع نابولي وقررت البقاء”.

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