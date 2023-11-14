البرازيل تفوز 9-0.. والسنغال تهزم بولندا برباعية بمونديال الناشئين





لقن المنتخب البرازيلي حامل اللقب نظيره منتخب كاليدونيا الجديدة درسا قاسيا وفاز عليه 9-0 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمونديال الناشئين تحت 17 عاما في إندونيسيا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الثالثة، فاز منتخب إنجلترا على نظيره الإيراني 2-1.

وفي المجموعة الرابعة فازت السنغال على بولندا 4-1 والأرجنتين على اليابان 3-1.

ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثالثة بست نقاط مقابل 3 نقاط لكل من البرازيل وإيران، وتتذيل كاليدونيا الجديدة الترتيب من دون رصيد.

كما يتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة بست نقاط مقابل 3 نقاط للأرجنتين واليابان وتتذيل بولندا الترتيب برصيد فارغ.

كووورة