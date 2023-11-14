الخطوط السعودية على طريق “أكبر صفقة في تاريخها”





قال صالح عيد، مساعد مدير عام مجموعة الخطوط السعودية لإدارة أسطول الطائرات، لقناة الشرق التلفزيونية، الاثنين، إن المجموعة تعتزم طلب شراء حوالي 150 طائرة ضيقة البدن للخطوط السعودية، وذراعها للرحلات منخفضة التكلفة، طيران أديل.

وذكر عيد، الاثنين، أن المفاوضات في مرحلتها النهائية وأن المجموعة تتطلع إلى استلام الطائرات خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام.

وأضاف “سنوقع قبل نهاية العام أكبر صفقة طائرات في تاريخنا”.

وفي تطور آخر، على هامش معرض دبي للطيران 2023، أعلنت شركة “طيران الإمارات” الاثنين تقديم طلبية بقيمة 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة بوينغ في أكبر صفقة حتى الآن بالمعرض.

وقالت الشركة إنها ستشتري 55 طائرة بوينغ من طراز “777-9 إس” و35 أخرى من طراز “777-8 إس”، وستضيف 5 طائرات من طراز “787 دريملاينر” إلى طلبية سابقة كانت تشمل 30 من هذه الطائرات، لتصبح بذلك الطلبية 35 طائرة.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة “فلاي دبي” الإماراتية للرحلات المنخفضة التكلفة توقيع صفقة شراء 30 طائرة بوينغ من طراز “787-9 دريملاينر”، التي ستصبح أول طائراتها العريضة البدن.

وفي مراسم التوقيع خلال المعرض، قالت الشركة التي تتخذ في دبي مقرًا لها، إنها تنوي استخدام هذه الطائرات لتسيير رحلات إلى وجهات جديدة وزيادة قدرتها في رحلاتها الحالية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت شركة بوينغ تلقيها طلبية لشراء 45 طائرة من طراز “737 ماكس” من شركة “صن إكسبرس” التركية الألمانية للرحلات المنخفضة التكلفة.

ومن شأن توقيع مثل هذه الصفقات، خلال معرض دبي للطيران الذي يستمرّ حتى الجمعة، أن يؤكد تعافي القطاع من أزمة جائحة كوفيد-19 التي أحدثت أزمة عارمة في القطاع مع توقف السفر الدولي.

والأسبوع الماضي، أعلنت “طيران الإمارات” عن أرباح نصف سنوية قياسية بلغت 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، بزيادة 138% مقارنة بالعام السابق، مدفوعةً بالطلب القوي.

وفي مايو، كشفت الشركة عن أرباح سنوية قياسية بلغت 3 مليارات دولار.

وسجلت “طيران الإمارات” خسارة بقيمة 5.5 مليار دولار في 2020-2021 على وقع جائحة كوفيد-19، هي الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد تجميد أسطولها وتسريح أعداد كبيرة من موظفيها.

وتقلصت خسائرها إلى 1.1 مليار دولار في العام التالي 2021-2022.

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