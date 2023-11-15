بايرن ميونخ يقطع الطريق على ليفربول





كشف كريستوف فروند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، مدى صحة رغبة ناديه في عدم تجديد عقد النجم الألماني ليروي ساني.

وينتهي عقد ساني مع بايرن، بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء تفيد بنية ليفربول ضمه، تحسبًا لرحيل النجم المصري محمد صلاح.

وقال فروند، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “التقارير بشأن نيتنا عدم إجراء محادثات لتجديد عقد ليروي ساني وهمية”.وأضاف: “هذا هو أفضل ما قدمه ليروي ساني لبايرن حتى الآن.. إنه أحد اللاعبين الذين نريد أن نبني عليهم مستقبل الفريق”.

وانضم ساني لصفوف بايرن ميونخ، في صيف 2020، قادمًا من مانشستر سيتي.

ومنذ انتقاله لصفوف بايرن ميونخ، خاض ساني 151 مباراة بجميع المسابقات، حيث سجل 47 هدفًا وصنع 44.

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