رئيس السيتي: هكذا سنتفوق على إنجاز “الثلاثية”





أصدر مانشستر سيتي الأربعاء تقريره السنوي لموسم (2022- 2023).وأكد تحقيق إيرادات وأرباح قياسية للعام الثاني على التوالي، إلى جانب نمو أوسع في جميع مجالات النادي بعد التتويج التاريخي بالثلاثية.

وحقق السيتي إيرادات قدرها 712.8 مليون إسترليني بزيادة قدرها 99.8 مليون إسترليني عن الأشهر ال12 السابقة. وأرباح قدرها 80.4 مليون إسترليني وهو ضعف الرقم المسجل العام الماضي والبالغ 41.7 مليون إسترليني، بحسب الموقع الرسمي للسيتي.وبدوره قال خلدون المبارك، رئيس مانشستر سيتي عن تلك النجاحات: “في أعقاب التتويج بدوري الأبطال في تركيا وإكمال الثلاثية، أكثر سؤال وجه إلى: كيف يمكننا التفوق على ذلك الإنجاز؟”.

وأضاف: “الإجابة هي بمضاعفة الفلسفات والممارسات التي أثبتت جدواها والتي منحتنا هذا النجاح، ومواصلة تحدي أنفسنا لمواصلة الابتكار من أجل تحقيق مستويات جديدة من الأداء داخل وخارج الملعب”.

وأكد: “سنواصل التشكيك في كل معايير الصناعة وتقييم نجاحاتنا والتعلم من أي إخفاقات”.

وتابع: “النجاح اليوم يعني ببساطة المزيد من الاستثمار غدا. صحتنا المالية ونجاحنا على أرض الملعب يعني أن كل شخص مرتبط بمانشستر سيتي يمكنه التطلع إلى المستقبل بحماس”.

وأتم: “إنجازاتنا الجماعية تمنحني الثقة الكبيرة في قدرتنا على تحقيق المزيد معا في السنوات المقبلة”.

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