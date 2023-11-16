قطر تنصب مهرجان لأفغانستان ب8 أهداف في تصفيات المونديال





استهل منتخب قطر، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027، بفوز عريض على أفغانستان بنتيجة 8-1، اليوم الخميس، على ستاد خليفة الدولي.

وسجل أهداف العنابي، المعز علي “سوبر هاتريك” في الدقائق 15 و26 و33 و(45+3)، وحسن الهيدوس (11) ومصطفى مشعل (18) وأحمد علاء (55) وتميم منصور في الدقيقة (90+4).

فيما سجل أمير محمد أنور، هدف منتخب أفغانستان في الدقيقة 13.

كووورة