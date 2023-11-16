رياضية

قطر تنصب مهرجان لأفغانستان ب8 أهداف في تصفيات المونديال

2023/11/16
قطر

استهل منتخب قطر، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027، بفوز عريض على أفغانستان بنتيجة 8-1، اليوم الخميس، على ستاد خليفة الدولي.

وسجل أهداف العنابي، المعز علي “سوبر هاتريك” في الدقائق 15 و26 و33 و(45+3)، وحسن الهيدوس (11) ومصطفى مشعل (18) وأحمد علاء (55) وتميم منصور في الدقيقة (90+4).

فيما سجل أمير محمد أنور، هدف منتخب أفغانستان في الدقيقة 13.

كووورة

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/11/16