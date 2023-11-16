عمان تتجاوز تايوان في تصفيات المونديال





تغلب منتخب عمان (3-0) على تايوان، اليوم الخميس على ملعب السلطان قابوس ببوشر، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وافتتح عمر المالكي التسجيل للمنتخب العماني في الدقيقة 17، بينما أضاف أحمد خليفي الكعبي ومعتز صالح عبدربه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 41 و90+3 على الترتيب.

وبذلك تصدر المنتخب العماني مجموعته برصيد 3 نقاط، يليه منتخب ماليزيا بفارق الأهداف ثم قرغيزستان وتايوان على التوالي من دون رصيد.

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