بالصور.. قوات الدفاع المدني تنقذ الجزيرة (محلية أم القرى) من كارثة محققة





تمكنت قوات الدفاع المدني بولاية الجزيرة تحت إشراف مدير شرطة ولاية الجزيرة ومتابعة ميدانية من مدير قوات الدفاع المدني بالولاية من السيطرة على انقلاب تانكر ينقل غاز قادما من بورتسودان.

وبالعودة إلى تفاصيل البلاغ فقد تلقت غرفة بلاغات الدفاع المدني بلاغا من ارتكاز الحريز محلية أم القرى يفيد بانقلاب تانكر يحمل غازا قادما من بورتسودان متوجها إلى الحصاحيصا قابل للانفجار في أي لحظة. وعلى الفور تم تحريك عدد (٢) عربة إطفاء بكامل أطقمها برئاسة رائد شرطة /عبدالله حسن سعد الدين .

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي) للشرطة أن حمولة التانكر 24 طن غاز طبخ ، تم تأمين موقع الحادث وتم عمل التبريد اللازم عبر مهنية عالية بواسطة 2 عربة اطفاء إلى أن تم استعدال التانكر حيث تمت الاستعانة بكرين حمولة ٥٠ طنا.

المكتب الصحفي لشرطة السودان