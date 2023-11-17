دياز يقود كولومبيا لفوز تاريخي على البرازيل





حقق منتخب كولومبيا إنجازا تاريخيا بتغلبه على البرازيل لأول مرة في تاريخ تصفيات مؤهلة لكأس العالم وذلك بفوزه (2-1) على ملعبه في مدينة بارانكيا.

وجاء فوز كولومبيا على البرازيل في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، ليسقط “السيليساو” للمباراة الثانية على التوالي في التصفيات.

وتقدمت البرازيل عبر جابرييل مارتينيلي (3) إلا أن كولومبيا أدرك في الشوط الثاني التعادل ثم الفوز بثنائية لنجم ليفربول لويس دياز (74 و78) والذي كان قد مر بأزمة شخصية مؤخرا بعد اختطاف والديه وإطلاق سراحهما لاحقا في مسقط رأسه بكولومبيا.ويعد هذا أول انتصار لكولومبيا على البرازيل في تاريخ تصفيات مؤهلة لكأس العالم.وبفوزها قفزت كولومبيا للمركز الثالث بالتصفيات برصيد 9 نقاط وحافظت على سجلها خاليا من الهزائم.

أما البرازيل فمنيت بالهزيمة الثانية على التوالي بالتصفيات وتراجعت للمرتبة الخامسة ب7 نقاط مبتعدة ب5 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.

وفي الجولة السادسة من التصفيات المقررة الثلاثاء المقبل تحل أوروجواي ضيفة على باراجواي في حين تستضيف البرازيل منتخب الأرجنتين.

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