رغم مشاركة ميسي.. قطار الأرجنتين يتعطل أمام أوروجواي





مني منتخب الأرجنتين بأول هزيمة له في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، على يد أوروجواي، بنتيجة 0-2 في إطار الجولة الخامسة.

وسجل هدفي أوروجواي، رونالد أراوخو وداروين نونيز في الدقيقتين 40 و87.

وتعرضت الأرجنتين لأول خسارة في 2023، وسقطت لأول مرة في التصفيات، لكنها تواصل تصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن أوروجواي صاحبة الوصافة.

وكانت المرة الأخيرة التي فازت فيها أوروجواي كضيفة على الأرجنتين في الوقت الأصلي ببطولة كوبا أمريكا عام 1987 بنتيجة 0-1.وفي الجولة السادسة من التصفيات، تحل الأرجنتين، ضيفة على البرازيل، بينما تستقبل أوروجواي، منتخب بوليفيا.

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