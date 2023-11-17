رباعية نظيفة.. تونس تقسو على ساوتومي في مستهل مشوارها بتصفيات المونديال





استهل منتخب تونس، مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا، والمكسيك، وكندا، بالفوز على ضيفه ساوتومي (4-0) الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة.

تقدم المنتخب التونسي عن طريق ياسين مرياح في الدقيقة (37)، فيما أضاف زميله يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة (53).

وفي الدقيقة (79) سجل حمزة رفيعة الهدف الثالث، فيما اختتم فراس بالعربي الرباعية في الدقيقة (88).

كانت مباريات المجموعة، انطلقت بمباراة بين غينيا الإستوائية وناميبيا وانتهت بالتعادل (1-1)، فيما فاز منتخب مالاوي على ليبيريا (1-0).

ويستعد منتخب تونس لخوض الجولة الثانية من التصفيات بمواجهة مالاوي يوم 21 من الشهر الجاري.

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