تاو يقود جنوب أفريقيا للصدارة بعد إسقاط بنين





قاد بيرسي تاو، نجم الأهلي المصري، منتخب جنوب أفريقيا للفوز على ضيفه بنين (2-1)، السبت، في ختام الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

افتتح تاو التسجيل لصالح البافانا بعد مرور دقيقتين فقط، ثم أحرز الظهير المتألق خوليسو موداو نجم ماميلودي صن داونز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 45.

وحاول منتخب بنين العودة للمباراة بهدف في الدقيقة 70 سجله ستيف مونييه نجم السناجب، لكن المباراة انتهت بفوز جنوب أفريقيا.

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