مصر تهزم سيراليون في تصفيات مونديال 2026





عاد منتخب مصر بانتصار مهم على مضيفه سيراليون (2-0)، يوم الأحد، على ملعب (صامويل كانيون) في ليبيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل ثنائية مصر: محمود حسن “تريزيجيه” في الدقيقتين 18 و58.وشهد اللقاء حالتي طرد، من نصيب تييس فورناه لاعب سيراليون في الدقيقة 39، وعبدول كابيا في الدقيقة 90+9.ورفع منتخب مصر رصيده بذلك إلى 6 نقاط، معززا صدارته للمجموعة، بينما توقف رصيد سيراليون عند نقطة واحدة، في المركز الخامس.ولعب محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، دورا مهما في خروج الفراعنة بالانتصار، بعد تألقه في التصدي للعديد من المحاولات.وسجل منتخب مصر هدف التقدم في الدقيقة 18، عن طريق محمود حسن (تريزيجيه) بعد هجمة سريعة قادها محمد صلاح، بتمريرة تحولت إلى مصطفى محمد ثم تريزيجيه، الذي انطلق وسدد ببراعة في الشباك.

وتعرض تييس فورناه، لاعب سيراليون، للطرد في الدقيقة 39 بعد التحام مع حمدي فتحي.

وأحرز الفراعنة الهدف الثاني بواسطة تريزيجيه أيضا، بعد صناعة مميزة من جانب صلاح، في الدقيقة 58.

وألغى الحكم هدفا سجله محمد حمدي، في الدقيقة 88، بداعي التسلل.

وتألق الشناوي في إبعاد فرصة محققة، من كرة عرضية سددها باكايوكو، وأبعدها حارس الفراعنة من على خط المرمى.

ونال لاعب سيراليون، عبدول كابيا، البطاقة الحمراء بسبب الخشونة ضد مرموش، قبل أن ينهي الحكم المباراة معلنا فوز مصر (2-0).

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