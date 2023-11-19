رياضية

أردول يهنئ المنتخب السوداني “هذا النصر يعوضنا قليلاً وعقبال الفرحة الكبيرة”

2023/11/19

هنأ القيادي في الحرية والتغيير “مبارك أردول” المنتخب السوداني لكرة القدم بعد فوزه على جمهورية الكنغو بهدف في تصفيات كأس العالم 2026 لقارة افريقيا.
وكتب أردول على صفحته الرسمية: “الف مبروك نسور الجديان أفرحتونا رغم البؤس الذي نعيشه ، فهذا النصر يعوضنا قليلاً وعقبال الفرحة الكبيرة”.
وبنتيجة اليوم يرتقي منتخب السودان لصدارة مجموعته مؤقتا بـ 4 نقاط، بتعادل مع توغو وفوز على الكنغو، في انتظار ما تسفر عنه بقية مباريات الجولة الثانية.
رصد وتحرير – “النيلين”

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