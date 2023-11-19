أردول يهنئ المنتخب السوداني “هذا النصر يعوضنا قليلاً وعقبال الفرحة الكبيرة”

هنأ القيادي في الحرية والتغيير “مبارك أردول” المنتخب السوداني لكرة القدم بعد فوزه على جمهورية الكنغو بهدف في تصفيات كأس العالم 2026 لقارة افريقيا.

وكتب أردول على صفحته الرسمية: “الف مبروك نسور الجديان أفرحتونا رغم البؤس الذي نعيشه ، فهذا النصر يعوضنا قليلاً وعقبال الفرحة الكبيرة”.