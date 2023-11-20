بيكهام يسعى لجذب قائد مانشستر يونايتد السابق إلى إنتر ميامي





يفكر نادي إنتر ميامي الأميركي في التعاقد مع الحارس الدولي الإسباني ولاعب مانشستر يونايتد السابق، ديفيد دي خيا، للانضمام إلى مجموعة كبيرة من النجوم في الفريق، على رأسها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن مالك النادي، النجم الإنكليزي السابق، ديفيد بيكهام، “حريص” على التعاقد مع الحارس الذي لا يرتبط بتعاقد مع أي نادٍ حاليا، بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

وأشار التقرير إلى أن راتب دي خيا، صاحب الـ 33 عاما، من المقرر أن يكون مشابها لما كان يتقاضاه في العملاق الإنكليزي.

فيما ذكر موقع “فوتبول إسبانيا” أن “عدة أندية أوروبية” تفكر في التعاقد مع الحارس الإسباني، الذي يرغب في مواصلة مشواره الرياضي، من بينها أندية تركية، إلى جانب نادي ريال بيتيس الإسباني.

وأضاف الموقع أن دي خيا “لم يتخذ قراره بعد”، في وقت تظل فيه السعودية وجهة محتملة، حيث ينشط فيها عدد من النجوم العالميين، على رأسهم كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، ونيمار جونيور، وياسين بونو.

ونجح نادي إنتر ميامي في ضم ميسي، بطل العالم في مونديال قطر الأخير، والمتوج بثماني كرات ذهبية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد موسمين رفقة فريق باريس سان جيرمان.

وساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة آبل تي في. كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي شارك فيها، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة.

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