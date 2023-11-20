بنك الخرطوم يصدر تنويهًا هامًا لعملائه





أصدر بنك الخرطوم، اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر، تنويهًا جديدًا لعملائه بشأن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات المصرفية.

وقال بنك الخرطوم في تنويه عبر منصة (X)، :”أسعد الله أوقاتكم بكل خير عملائنا الكرام يسعدنا أن نعلن لكم بأنه يمكنكم التواصل معنا الان عبر حساب بنك الخرطوم لخدمة العملاء عبر تطبيق واتساب”.

ولفت بنك الخرطوم الى أنه تم إنشاء الحساب ليتمكن عملاء البنك من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات المصرفية كما تم انشاء الحساب لتقديم خدمة العملاء لبعض الخدمات المتاحة ضمن نطاق وحدود إمكانيات هذه النافذة.

رقم الخدمة

+249116001913