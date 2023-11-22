إنتر ميامي يصدر بيانا صادما عن قمة ميسي ورونالدو





أصدر نادي إنتر ميامي الأمريكي، بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء، بشأن مشاركته في كأس موسم الرياض، مع النصر والهلال السعوديين.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن اليوم مشاركة إنتر ميامي مع النصر والهلال في بطولة ودية ثلاثية، تحمل العلامة التجارية “الرقصة الأخيرة”، خلال فبراير/شباط المقبل.

نفى النادي الأمريكي وجود أي اتفاق بشأن خوض مباراة ودية مع النصر بقيادة كريستيانو رونالدو.

وأضاف أيضا أنه ما تردد قبل ساعات قليلة بأن إنتر ميامي بصدد المشاركة في كأس موسم الرياض، معلومات غير دقيقة.

وأكد النادي الأمريكي، أن مالكه، خورخي ماس، لم يتفق سرا أو علنا بشأن أي شيء يتعلق بالجولة التحضيرية للموسم الجديد.

أوضح بيان إنتر ميامي، أن مساعي الإدارة ليكون الفريق علامة تجارية عالمية، تتضمن إجراء تفاوضية محددة، سيعلن عنها في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، شاركا في النسخة الأولى من كأس موسم الرياض في يناير/كانون الثاني الماضي.

تواجد ميسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما قاد رونالدو فريق نجوم الدوري السعودي، وانتهى اللقاء بفوز بي إس جي بنتيجة (5-4).

ويلعب ميسي حاليا بصفوف إنتر ميامي، حيث انتقل إليه في صيف العام الجاري بصفقة انتقال حر، بينما يلعب رونالدو بصفوف النصر منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

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