المنتخب القطري يعبر الهند ويعزز صدارته للمجموعة





حقق المنتخب القطري فوزاً ثميناً خارج ملعبه على نظيره الهندي بنتيجة (3/0)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على استاد كالينجا بمدينة بوبانسوار الهندية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي تضم بجانبهما أفغانستان والكويت.أحرز أهداف قطر كل من مصطفى طارق والمعز علي ويوسف عبد الرزاق، في الدقائق 4 و 47 و 85.

جاءت المباراة متوسطة المستوى سيطر المنتخب القطري على العديد من فتراتها، وبدأ المواجهة بقوة ونجح في تسجيل هدف مبكر بعد أقل من 5 دقائق.وواصل العنابي سيطرته على مجريات الأمور بعد الهدف، وأهدر أكثر من فرصة مؤكدة عبر المعز علي وأكرم عفيف، قبل أن يعود المنتخب الهندي لأجواء اللقاء ويسيطر على مجريات الأمور اعتبارا من الدقيقة 30 حتى نهاية الشوط الأول لكن دون ترجمة تلك السيطرة إلى أهداف.وأحبط العنابي منافسه في بداية الشوط الثاني عبر تسجيل هدف مبكر آخر للمعز علي، والذي حسم أمور المواجهة لحد كبير ودب اليأس بعده في نفوس لاعبي المنتخب الهندي الذين فشلوا في مجاراة منافسهم، قبل أن يسجل الفريق القطري هدفه الثالث في الدقائق الأخيرة.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب القطري رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين واعتلى قمة المجموعة منفرداً، فيما تجمد رصيد الهند عند 3 نقاط بقي بها في الترتيب الثاني انتظاراً لنتيجة مباراة الكويت وأفغانستان.

وحقق المنتخب القطري الفوز في أولى مبارياته على أفغانستان في الجولة الماضية، فيما فاز الفريق الهندي على الكويت خارج ملعبه في نفس الجولة.

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