شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يبكي بحرقة ويذرف الدموع خلال حفل لفنان الربابة ود دار الزين وساخرون: (الناس في شنو وانت في شنو)





تداول محبي فنان الربابة السوداني المعروفة عبد الله علي, الشهير باسم ود دار الزين, مقطع فيديو أثار اهتمام الكتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب من محبي ودار الزين, وهو يتابع حفل لفنان الربابة.

وذرف الشاب الدموع وبكى بحرقة أثناء عزف الفنان على آلة الربابة, دموع الشاب أثارت سخرية المعلقين الذين سخروا منه خلال تعليقاتهم, وكتب أحدهم معلقاً (الناس في شنو وانت في شنو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين