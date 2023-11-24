شاهد بالصورة والفيديو.. بأصوات رائعة وجميلة نساء سودانيات يغنين داخل أحد الأحياء (صغير علموا التهريب) ومتابعون: (أصوات تفتح النفس ودا تراثنا الجميلة وغنانا الرائع)





حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي بإعجاب المئات من المتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر حساباتهم الشخصية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع نساء سودانيات يتجمعن بإحدى الأحياء ويغنين الأغاني السودانية الشهيرة بأصوات وصفها المتابعون بالرائعة والجميلة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أشاد بالنسوة بسبب محافظتهن على التراث السوداني عبر التجمع في المناسبات العائلية وترديد الأغنية القديمة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد كتب عدد من المعلقين مشيدين بالمقطع, حيث علق أحدهم قائلاً: (أصوات تفتح النفس) ليرد عليه آخر (دا تراثنا الجميلة وغنانا الرائع).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين