دراسة حديثة تكشف عن نظام غذائي يمدك بـ 10 سنوات إضافية لحياتك





كشفت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي صحي والالتزام به يمكن أن يضيف زهاء 10 سنوات إلى حياتك.

نظام غذائي

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون طعاما عاديا غير صحيا، بالإضافة إلى أولئك الذين تناولوا نظاما غذائيا أطلق عليه الباحثون اسم “النظام الغذائي لطول العمر”.

ووجدوا أن الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 عاما وما فوق، والذين قاموا بتغيير مستدام من تناول الطعام غير الصحي إلى اتباع توصيات النظام الغذائي الصحي، اكتسبوا ما يقرب من 9 سنوات في متوسط العمر المتوقع.

كسب 10 سنوات إضافية

كما تمكّن أولئك الذين تخلصوا من المشروبات السكرية واللحوم المصنعة لصالح نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه والخضروات وكميات معتدلة من الأسماك، من كسب 10 سنوات إضافية إلى متوسط العمر المتوقع.

ويوضح الفريق في ورقته البحثية المنشورة في مجلة Nature Food: “كلما كانت التغييرات في الأنماط الغذائية صحية أكثر، زادت المكاسب المتوقعة في متوسط العمر المتوقع”.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما لا يزال بإمكانهم إطالة متوسط العمر المتوقع بحوالي 4 إلى 5 سنوات إذا قاموا بتغيير مستدام في تناول الطعام الصحي.

المرصد