شاهد بالفيديو.. إعلامي مصري شهير يشيد بالمنتخب السوداني بعد تصدره لمجموعته في تصفيات المونديال وضيوفه يتغزلون في صقور الجديان ويصفون إنتصاراته الأخيرة بالطفرة





تحدث الإعلامي المصري الشهير إبراهيم فايق عبر برنامجه “جمهور التالتة” الذي يبث على شاشة “ون تايم سبورت” المصرية عن مشوار المنتخب في السوداني في تصفيات كأس العالم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أشاد فايق بتألق صقور الجديان وتصدره لمجموعته مناصفة مع المنتخب السنغالي المدجج بالنجوم.

كما تحدث ضيفه المحلل محمد جمال عن مستوى المنتخب السوداني وأشاد بالأداء الجميل للمنتخب رغم الظروف الصعبة التي يعانيها السودان بسبب الحرب.

كما أشاد المحلل وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين بمشروع إضافة المحترفين السودانيين الذي ينشطون في الدوريات الأوروبية وعلى رأسهم محمد عيسى وأبو بكر عيسى.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين