رباعية من نيوكاسل في مرمى تشيلسي





هزم نيوكاسل يونايتد ضيفه تشيلسي برباعية لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب سان جيمس بارك، في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف نيوكاسل، ألكسندر إيزاك وجمال لاسيليس وجويلينتون وأنتوني جوردون في الدقائق 13 و60 و61 و83، بينما أحرز رحيم سترلينج، هدف الضيف اللندني، في الدقيقة 23.

رفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفريق اللندني عند 16 نقطة، وبات مهددا بفقدان مركزه العاشر.

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