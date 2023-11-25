الهلال السعودي يهزم الحزم 9/صفر في دوري روشن





اكتسح الهلال مستضيفه الحزم 9-0 في بريدة، مساء يوم السبت ضمن الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الهلال ميتروفيتش في الدقيقة (14)، محمد كنو (32)، محمد القحطاني (43)، مالكوم (52، 55، 85)، صالح الشهري (79) محمد البريك (81)، سافيتش (90+3).ويعد هذا أكبر فوز في تاريخ دوري المحترفين، ويأتي بمثابة إنذار شديد اللهجة للنصر قبل ديربي العاصمة الرياض المنتظر ضد الهلال يوم الجمعة المقبل.

ورفع الهلال رصيده في الصدارة إلى 38 نقطة، بينما بقي الحزم في ذيل الترتيب ب 7 نقاط.

كووورة