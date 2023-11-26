ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 تمرات على الريق لمدة شهر؟





أوضحت الدكتورة المصرية ليندا جاد الحق استشاري التغذية والسمنة أن تناول 7 تمرات على الريق لمدة شهر له العديد من الفوائد الصحية في الجسم. حسب مصراوي.

وأشارت إلى أن هذه الفوائد تتمثل فيما يلي :-

تحسين الهضم

الألياف الموجودة في التمر تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ما يقلل من الإمساك وزيادة حركة الأمعاء.

تعزيز الطاقة

التمر مصدر غني بالطاقة لاحتوائه على الكربوهيدرات والسعرات الحرارية العالية لذا يساعد على النشاط والحيوية بالصباح الباكر.

تحسين صحة القلب

يحتوي التمر على البوتاسيوم وهو عنصر مهم لصحة القلب ويساعد على تنظيم ضغط الدم ومنع ترسب الكوليسترول الضار بالشرايين.

تعزيز صحة الدماغ

يساعد التمر على تعزيز صحة الدماغ لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وفيتامين سي، ما يساعد على حماية الجسم من أي عدوى.

فقدان الوزن

يساعد على فقدان الوزن، وتحسين صحة العظام، وحماية البشرة من التلف.

المرصد