تعادل أبيض بين الشباب وأهلي جدة





حسم التعادل السلبي مباراة أهلي جدة والشباب، اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في قمة الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، في حين أضاف الشباب نقطته ال16 في المركز ال11.وكاد الأهلي يخطف الهدف الأول عبر رياض محرز بالدقيقة 39 ولكن تسديدته الخطيرة تصدى لها كيم سيونج جيو.

وفي الدقيقة 43، أطلق بانيجا تسديدة يمينية قوية أبعدها الحارس ميندي ببراعة إلى ضربة ركنية.

ورغم الخطورة الأهلاوية بالدقائق المتبقية، لكنها لم تسفر عن أي جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كووورة