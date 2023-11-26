شاهد.. المطربة هدى عربي تنشر فيديو الفنانة ندى القلعة الذي هاجمت من خلاله المطربين بسبب إحيائهم لحفلات غنائية وترد عليها بقوة: (بلغوها المبادئ لا تتجزأ)





ردت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي بقوة على زميلتها المطربة المعروفة ندى القلعة خلال تدوينة قامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بنشر مقطع فيديو للقلعة هاجمت من خلال المطربين بسبب إحيائهم لحفلات وتصويرها.

وكتبت عربي رداً على حديث سيدة الغناء السوداني: (يا جماعة قودوني الى النور الاستاذة الكريمة بتقول غنوا ما مشكلة بس ما تتصورو.).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (انا كفنانة جديدة كدة يا اخوانا عايزة اعرف يعني المشكلة في الغناء. ولا في التصوير مع العلم اني من الله خلقني ما بحب اعمل حاجة بالدس).

وختمت سلطانة الطرب تدوينتها التي تابعها الآلاف: (يعني كيف فنان يمنع ناس مناسية او يفرض عليهم ينزلو التلفونات ويحجبو الكاميرات البروفيشنال من التصوير..مع هاشتاق بلغوها المبادئ لا تتجزأ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين