أستون فيلا يهزم توتنهام في صراع الصدارة





انضم أستون فيلا لركب المنافسة على صدارة البريميرليج، بانتصاره الثمين خارج قواعده على توتنهام هوتسبير (1-2)، مساء الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من المسابقة.وعلى ملعب (توتنهام هوتسبير ستاديوم)، انتهت الـ45 دقيقة الأولى بهدف في كل مرمى، حيث كان الفريق اللندني هو صاحب المبادرة التهديفية في الدقيقة 22، عن طريق الدولي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.

وأدرك الإسباني الدولي باو توريس التعادل للضيوف، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ثم في الدقيقة 61، وضع النجم الشاب أولي واتكينز أستون فيلا في المقدمة بالهدف الثاني.

وبهذه النتيجة، يواصل توتنهام مسلسل نزيف النقاط في البريميرليج، بخسارة ثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة، يحتل بها المركز السادس.

أما فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، فواصل نتائجه المميزة بانتصار ثاني على التوالي، وهو التاسع هذا الموسم.

واقتحم أستون فيلا المربع الذهبي، برفع رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ليفربول، مبتعدًا عن الوصيف مانشستر سيتي بنقطة، والمتصدر، آرسنال، بنقطتين.

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