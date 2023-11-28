النصر السعودي يتعادل مع بيرسبوليس الإيراني في دوري ابطال آسيا





تأهل النصر للأدوار الإقصائية للمرة الخامسة في النسخة الحديثة من دوري أبطال آسيا، بعد تعادله سلبيا أمام بيرسبوليس الإيراني مساء أمس على ملعب أول بارك، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.وهذه المرة الثالثة التي يتأهل فيها العالمي متصدرا مجموعته بعد نسختي 2020 و2021، فيما تأهل في 2011 و2019 كوصيف.

وجمع النصر 13 نقطة من 5 مباريات، وهو أعلى رصيد وصله في دور المجموعات بتاريخ مشاركته.

وحافظ العالمي على سجله بلا خسارة للمباراة العشرين تواليا بكل المسابقات (18 انتصارا وتعادلين).

وخرج النصر بشباك نظيفة للمرة الثانية آسيويا، وكانت أمام الفريق الإيراني أيضا.

وهذا التعادل هو الثاني للنصر مع فريق إيراني على ملعبه بالرياض بعد تعادله في دور المجموعات أيضا مع فولاذ (1-1) عام 2021.

وحرم بيرسبوليس النصر من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على مستوى الأندية السعودية (5 انتصارات متتالية في دور المجموعات).

وسوف ينهي النصر مبارياته بمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي خارج الديار، في لقاء تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل في الصدارة.وحال الفوز، سيصل العالمي إلى 16 نقطة وهو أعلى رصيد لنادٍ سعودي (الشباب والأهلي والاتحاد).

كووورة