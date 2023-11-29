شورى وأعيان الفور: بيان دحض فرية إعلان الفور إنحيازها لجنجويد الدعم السريع





بسم الله الرحمن الرحيم

شورى وأعيان الفور

دحض فرية إعلان الفور إنحيازها لجنجويد الدعم السريع .

قال تعالى( يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) الآية ٦ من الحجرات ٠

١ . يلجأ جنجويد الدعم السريع للكذب والافتراء تضليلا للشعب السوداني والعالم بأن أكبر قبائل السودان تسند موقفه في حربه ضد الشعب السوداني ، حيث رصدنا خلال أقل من أربع وعشرين ساعه كذبات محبوكات ، منها فيديو إحتفال كرنافالي قيل أنها إحتفال بانتصارات الدعم السريع ! وما يدحض هذا هو أنه مكان اليوم داخل السودان وخاصة العاصمة الخرطوم مكانا يمكن فيه تنظيم إحتفال أيا كان دافعه أو ججمه ٠

كذلك نشروا فيديو زعموا أن الفان من قوات المناضل مصطفى تمبور انضمت للدعم السريع والحمد لله تم نفي ذلك والوجوه المعروضة على قلتها ارزقية موتورون ٠ وها هم يصدرون تعميما أن الإدارات الأهلية لقبيلة الفور تعلن انحيازها الكامل لقوات الدعم السريع فيما لم يذكروا اسما ولا كيف واين جمعوا أربعة وثلاثون مالك حاكورة للفور كل منها بمثابة نظارة مالكة أرض مقارنة ببقية قبائل السودان ٠

٢ . إن قبيلة الفور أحد أكثر ضحايا التجمع العربي ومنظمومته العسكرية بالمسميات المتبدلة ، جنجويد حرس حدود ، دعم سريع ٠ فكان وما زال استهداف القبيلة مشروعا لعربان الشتات ٠ والدعم السريع حينما انغمس في حربه الحالية بدأ أول الانتهاكات وبشكل انتقائي خارج الخرطوم في مناطق يغلب على أهلها الانتساب لقبيلة الفور ٠ فلا عدو ظاهر للفور ولا افجر من جنجويد ومرتزقة الدعم السريع ٠ والذي حدث في مدينة زالنجي لا يقل بشاعة عما حدث في دارمساليت ٠

٣ . إن المجندين لتضليل الرأي العام ولتخذيل الشعب السوداني المجتمع على استئصال شر الدعم السريع ؛ مرصودون ، و لن يستطيعوا تخفيف ما ينتظر الدعم السريع من مجتمعات السودان التي تداعت لدفع هذا الشر المستطير على السودان ٠

٤ . إن أبناءنا كانوا في المواجهة منذ ١٩٨٧ م ، وفي القتال الجاري قدموا الشهداء في كل مسارح قتال جنجويد الدعم السريع ، وهم مرابطون مع إخوانهم في الفاشر وفي جبل مرة العصية على المرتزقة إن شاء الله ، فليسدروا في غيهم وفي تطمين أنفسهم الهلعة من الخوف حتى يهطل في ساحتهم مغاويرنا ٠

٥ . نطمئن شعبنا وقواتنا المسلحة وشركاء المدافعة عن دارفور ، إن الفور وهم أول من أصدر بيان الوقوف مع جيش السودان في حرب السودان ضد بغاة جنجويد الدعم السريع ؛ لعلى عهدهم في النصرة ، وابناءهم يتدافعون كما هو مشهود لقتال الاوباش بعقيدة استرداد الأرض المغتصبة والدفاع عن المستضعفين ٠ فلا إعلان لأي واجهة او تنظيم اجتماعي أهلي أو سياسي لهذه القبيلة العريقة المحتسبة بتأييد القتلة المرتزقة ، ولا وجود لفكرة مجرد التحادث مع الدعم السريع ٠

٦ . إن عبدالرحيم دقلو أتصل عبر وسيط بالقائد المغوار المعروف ببسالته في ساحة الفاشر مغريا إياه بالدنيا ٠ فرد عليه ردا يعلمه هو ومن واسطه ٠ فنقول له أن رد الفوكا يمثلنا ٠ وحتما سيتحدث التاريخ يومآ عن ذلك الرد العجيب ٠ الفور إن لم يجدوا إلا النالة لقتالك لناولوك بها ٠

٧ . نكرر موقفنا الذي لا يتزحزح في سعينا لإستعادة أرضنا وكرامتنا الوطنية صفا واحدا كالبنيان المرصوص مع كل أبناء دارفور وأبناء السودان وجيش السودان ٠ ولا عدوان إلا على الظالمين ، ولا نامت أعين الجبناء الذين حار بهم الدليل فلجأوا إلى الكذب والبهتان.

نوفمبر ٢٠٢٣ م