برشلونة يسقط بورتو ويعبر لثمن نهائي الأبطال





عبر برشلونة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على بورتو بنتيجة (2-1)، مساء الثلاثاء، على ملعب “مونتجويك” ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.افتتح إدوارد جابرييل “بيبي” أهداف اللقاء لصالح بورتو في الدقيقة 30، قبل أن يسجل الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وجواو فيليكس هدفي البارسا في الدقيقتين 32 و57.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، ليضمن تأهله إلى ثمن نهائي، فيما تجمد رصيد بورتو عند 9 نقاط في المركز الثاني.

كووورة