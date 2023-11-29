رياضية
باريس ينجو من كابوس مفزع أمام نيوكاسل
نجا باريس سان جيرمان من كابوس مزعج بتعادل قاتل، أمام ضيفه نيوكاسل (1-1)، مساء الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.تقدم نيوكاسل بهدف ألكسندر إيزاك في الدقيقة 24، وأدرك كيليان مبابي التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 90+8 من ركلة جزاء.
رفع العملاق الباريسي رصيده إلى 7 نقاط، بعدما نجا من خسارة كادت تعقد آماله في التأهل، ليبقى في المركز الثاني، خلف بوروسيا دورتموند، الذي حجز بطاقة التأهل الأولى برصيد 10 نقاط بفوز على ميلان (3-1).أما نيوكاسل رفع رصيده إلى 5 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على ميلان، ليتأجل حسم البطاقة الثانية للجولة الأخيرة، عندما يحل باريس ضيفا على دورتموند، ويلعب ميلان ضد نيوكاسل في إنجلترا.
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