بالصور.. المباحث المركزية ولاية الجزيرة تسترد مسروقات بقيمة عشرة تريليونات جنيه تمت سرقتها من الخرطوم

تمكنت المباحث المركزية بولاية الجزيرة من تحقيق إنجاز كبير بضبطها لمخازن بمدينة الكاملين تحتوي على بضائع مسروقة من ولاية الخرطوم يتم إحضارها بواسطة رائد يتبع للمليشيا المتمردة يقوم بتسليمها إلى متهم (تاجر) يدعى (ع ، ع) تم القبض عليه تبلغ قيمة تلك المعروضات اكثر من (10) تريليونات جنيه.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أنه وفور ورود المعلومة بوجود تلك المخازن تم تشكيل فريق متخصص بقيادة ضابط ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تمت مداهمة المخازن والقبض على المتهم صاحب المخازن حيث تم العثور على معروضات مدون بشأنها بلاغات من عدة شركات ومؤسسات بأقسام شرطة الولاية المختلفة تحت المادة (174) من القانون الجنائي.

وهي عبارة عن ثلاجات وغسالات ومكيفات هواء وأفران ومبردات مياه واسطونات غاز تبريد وموتورات ومكيفات إضافة إلى قطع غيار غسالات ، فيما تم ترحيل المعروضات من مدينة الكاملين إلى ودمدني عبر (20) عربة دفار حملت تلك المعروضات ، وبالتحري مع المتهم أفاد بشرائه للبضائع قبل الحرب وبعدها وعجز عن إثبات ملكيته للبضائع ليتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته وفتح بلاغ تحت المادة(174) من القانون الجنائي في مواجهته.

وعلى ذات الصعيد تم الاتصال بأصحاب الشركات التي قامت بتدوين بلاغات سرقة حيث تعرفوا على بضائعهم المسروقة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان