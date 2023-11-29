زياش يعادل إنجاز رونالدو ونيمار





ترك النجم المغربي حكيم زياش، نجم جالطة سراي التركي، اليوم الأربعاء، بصمته في مباراة فريقه الجارية حاليا أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل زياش من ركلتين حرتين في الدقيقتين 29 و62 من عمر المباراة، مساعدا فريقه على تحقيق التعادل بنتيجة (3-3) مع الشياطين الحمر.وبحسب أرقام شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أصبح زياش ثالث لاعب منذ موسم (2003 – 2004) يسجل اثنين من الركلات الحرة المباشرة في مباراة واحدة بدوري الأبطال.وأوضحت الشبكة أن سبق اللاعب المغربي في ذلك كريستيانو رونالدو أمام زيورخ سبتمبر/ أيلول 2009، ونيمار أمام النجم الأحمر خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وسجل سكوت ماكتوميناي، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بحسب الشبكة، 4 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم رفقة الشياطين، متخطيا حصيلته التهديفية الموسم الماضي(3)، بعدما سجل الهدف الثالث للشياطين الحمر.

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