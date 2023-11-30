بايرن ميونخ يتعثر لأول مرة في أبطال أوروبا





تعثر بايرن ميونخ لأول مرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بتعادله السلبي مع ضيفه كوبنهاجن بملعب أليانز أرينا، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

التعادل منح كوبنهاجن فرصة الاستقرار في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ليبقي على آماله في التأهل بالجولة الختامية، فيما حافظ بايرن على الصدارة بوصوله للنقطة 13.

وأشعل كوبنهاجن المجموعة قبل الجولة الأخيرة، إذ أصبحت بطاقة التأهل الثانية حائرة بينه وبين جالطة سراي (5) ومانشستر يونايتد (4) نقاط.

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